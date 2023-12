Stand: 13.12.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Paketboten ohne Führerschein erwischt

In Lauenburg hat die Polizei am Montag gleich zwei Kurierfahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Beide sind den Angaben zufolge 20 Jahre alt - einer stammt demnach aus Niedersachsen, der andere aus Ostholstein. Letzterer hatte bei der Kontrolle zwar einen vermeintlichen Führerschein vorgezeigt, dabei handelte es sich allerdings um eine Fälschung. Gegen die beiden Männer wird jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

75-Jährige überfallen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Oldenburg (Kreis Ostholstein) sucht nach Zeuginnen und Zeugen. In einem Discounter in der Holsteiner Straße hatte ein Unbekannter Mitte September einer 75-Jährigen das Portemonnaie gestohlen und mit ihrer EC-Karte knapp 3.000 Euro abgehoben. Laut Polizeisprecherin Claudia Struck haben Überwachungskameras einen möglichen Täter aufgezeichnet, der aber noch nicht identifiziert werden konnte. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunklen Hose, ein dunkles Basecap und eine dunkle Bomberjacke, dazu ein weißes Shirt und weiße Turnschuhe. "Auffallend sind sein Mehrtagebart und ein Muttermal, das sich über dem linken Mundwinkel befindet", so Struck. Die Ermittler hoffen nun auf Tipps aus der Bevölkerung. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Seemannsmission verteilt Päckchen

Weil viele Seeleute an Weihnachten nicht zu Hause sein werden, hat die Deutsche Seemannsmission in Lübeck 555 Weihnachtspäckchen gepackt. Die sollen in der Adventszeit und an Heiligabend auf den Schiffen in den Lübecker Häfen verteilt werden. "Es ist schön, den Seeleuten jetzt eine kleine Freude zu machen und ihnen zu zeigen: Wir sehen euch", so eine Sprecherin der Seemannsmission. Diese Weihnachtsaktion ist eine langjährige Tradition in Lübeck, aber auch in anderen Häfen des Landes. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2023 | 08:30 Uhr