Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Diskussion um die Zukunft der Bäderbahn

Die Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und die Stadt Lübeck wollen das Aus für die Bäderbahn nicht hinnehmen. Ein beauftragter Jurist soll die von Bahn, Bund und Land vorgebrachte Begründung für die Stilllegung widerlegen. Wie genau, das soll am Dienstagnachmittag in der Trinkkurhalle in Timmendorfer Strand vorgestellt werden. Die Landesregierung und die Bahn hatten im September überraschend mitgeteilt, die Bahnstrecke durch die Ostseebäder stillzulegen, um die Hinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel nicht zu gefährden. Dadurch verlieren Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf ihre direkte Bahnanbindung. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Raser in Lübeck gestoppt: Mit 108 km/h durch die Innenstadt

Die Polizei hat am Wochenende einen 29 Jahre alten Raser in Lübeck erwischt. Er fuhr den Angaben zufolge mit weit über 100 Kilometern pro Stunde in Richtung Innenstadt - erlaubt waren nur 50. An einer Ampel beschleunigte der Lübecker und raste über die Moltkestraße. Die Beamten konnten ihn wenig später stoppen. Abzüglich Toleranz war er mit seinem BMW mit 108 Kilometern pro Stunde unterwegs. Den Fahrer erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Weiter Zugausfälle zwischen Kiel und Lübeck bei erixx

Auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck haben viele Pendler am Montag vergeblich auf ihren Zug gewartet. Den ganzen Tag gab es Ausfälle und massive Verspätungen. Auch im Verlauf dieser Woche fallen viele Züge aus, warnt das Unternehmen erixx. Grund ist demnach das frostige Wetter: Viele Gleise, Weichen, Abstellanlagen und auch Züge seien eingefroren. Dadurch hat es offenbar auch Schäden an einigen Zügen gegeben, die nun repariert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Einschränkungen am Mittwoch

Ob Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Kita oder Winterdienst: Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes kommt es am Mittwoch wieder zu Einschränkungen. Die Gewerkschaften des DGB Nord haben die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu einem Streik aufgerufen. Bisher gab es bereits zwei Verhandlungsrunden, bei denen es kein Angebot der Arbeitgeber gab, so die Gewerkschaften. Die Streikenden fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

