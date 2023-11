Stand: 20.11.2023 11:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Prozess gegen Geldautomatensprenger

In Lübeck muss sich seit heute ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger vor dem Landgericht verantworten. Der 22-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft im März mit mehreren Komplizen zwei Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek (Kreis Stormarn) gesprengt und etwa 190.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Sachschaden durch die Explosion von etwa 400.000 Euro aus. Der Angeklagte wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Ein Urteil soll es Mitte Dezember geben. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 12:00 Uhr

Lübeck: Aktion zur Solidaritätsbekundung mit Juden

Etwa 300 Menschen haben am Sonntagabend in Lübeck mit einer Lichterprozession ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden bekundet. An der Synagoge stellten sie Laternen und Kerzen auf. Dazu hatte der Arbeitskreis christlicher Kirchen aufgerufen. Pastorin Bettina Kiesbye, die die Kundgebung initiiert hatte, bezeichnete es als unerträglich, dass erneut jüdisches Leben in Deutschland bedroht und angefeindet werde. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Handball: VfL Lübeck-Schwartau erspielt ein Remis

In der zweiten Handball-Bundesliga ist die Partie zwischen dem VfL Lübeck-Schwartau und der TSV Bayer Dormagen unentschieden ausgegangen. Am Ende einer temporeichen Partie teilten sich die Vereine die Punkte und trennten sich mit einem 29:29. Das letzte Gegentor kassierten die Lübecker erst kurz vor dem Abpfiff. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Prozess gegen mutmaßlichen Raser in Ostholstein

Vor dem Schöffengericht Lübeck wird heute der Prozess gegen einen 23-jährigen Angeklagten fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, im Mai 2022 mit seinem Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit die Fackenburger Allee in Richtung Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) entlanggerast zu sein. Im Kreuzungsbereich zur Lohmühle soll der Mann aus Solingen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein, der Beifahrer darin starb noch am Unfallort. Weitere Insassen beider Fahrzeuge wurden zum Teil schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Fußball: 5:0 Sieg für Phönix Lübeck

In der Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Sonnabend 5:0 beim Bremer SV gewonnen. Die Lübecker stehen damit aktuell auf Rang drei der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

