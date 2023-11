Stand: 15.11.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei mahnt verkehrssichere Räder an

Die Polizei zieht eine ernüchternde Bilanz einer Fahrrad-Kontrollaktion an einer Grund- und Gemeinschaftsschule in Lübeck-Kücknitz. Demnach war bei knapp der Hälfte der überprüften Räder die Beleuchtung defekt oder fehlte ganz. In einigen Fällen funktionierten die Bremsen nicht richtig. Weniger Mängel stellten die Beamten bei Kontrollen in Oldenburg, Heiligenhafen und auf Fehmarn (alle Kreis Ostholstein) fest. Polizeisprecherin Claudia Struck betonte: " Wir bitten darum, dass die Erwachsenen als Vorbild fungieren und gemeinsam mit ihren Kindern am besten auch täglich die Beleuchtungseinrichtungen überprüfen und das Fahrrad mit Reflektoren ausstatten." | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Polizei schnappt mutmaßlichen Hehler auf Rastplatz

Auf der A24 ist der Ratzeburger Autobahnpolizei am Montag ein grauer SUV aufgefallen. Die Polizisten kontrollierten den Wagen auf dem Rastplatz Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) und stellten dabei fest, dass das Auto am Wochenende im Kreis Stormarn gestohlen worden war. Außerdem hatte der 43-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen den Mann aus Osteuropa wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts auf Hehlerei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten in "Grömitzer Welle" sorgen für Schließung

Das Erlebnisbad "Grömitzer Welle" (Kreis Ostholstein) muss im neuen Jahr einen Monat lang schließen - und zwar von Mitte Januar bis Mitte Februar. Der Sauna-Bereich bleibt bis Ende Mai dicht. Grund sind laut Tourismus-Service Sanierungsarbeiten. Einheimische, Dauerkartenbesitzer und Grömitz-Urlauber bekommen währenddessen 20 Prozent Nachlass in der Therme in Weißenhäuser Strand. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

