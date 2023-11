Stand: 14.11.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat heute erneut zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Deshalb legen heute die Mitarbeitenden der Anästhesie am Lübecker UKSH ihre Arbeit nieder. Ver.di fordert für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder findet, das sei zu viel. Bereits am Montag waren Hunderte UKSH-Beschäftigte auf die Straße gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

IG Bau fordert mehr Aufklärung und Schutz vor Asbest

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, werden auch in Lübeck Tausende Altbauten saniert. Die Industriegewerkschaft IG Bau warnt dabei vor Schadstoffen wie Asbest. Mehr als 21.000 Wohnhäuser in Lübeck seien mit dem krebserregenden Mineral belastet. Die IG Bau fordert deshalb ein Maßnahmenpaket für mehr Arbeitsschutz und bessere Aufklärung über Asbest. Auch müsse der Bund ein KfW-Förderprogramm schaffen. Die Gewerkschaft fordert außerdem einen Schadstoff-Gebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweilige Asbest-Belastung. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

60. Lübecker Possehl-Musikpreis gestartet

In zwei Runden treten beim 60. Lübecker Possehl-Musikpreis Studierende gegeneinander an. Beteiligt sind die Fächer Klarinette, Violine, Cello, Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Bläserquintett. Am Mittwoch sollen die Gewinner bekanntgegeben werden. Der erste Preis ist mit 5.000 Euro dotiert, weitere Preise und Prämien kann die Jury in Höhe von 6.500 Euro vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2023 | 08:30 Uhr