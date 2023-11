Stand: 13.11.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ratzeburg: Übelriechende Substanz bei türkischem Kulturverein verteilt

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in den Räumlichkeiten eines türkischen Kulturvereins in der Nacht zu Freitag eine übelriechende Substanz verteilt worden. Laut Polizei brachen bislang unbekannte Täter die Tür an der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so in die Vereinsräume. Es sei auch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die Feuerwehr geht nun dem Verdacht nach, ob es sich bei der Substanz um Buttersäure handelt. Ob hinter dem Einbruch ein ausländerfeindliches Motiv steckt, kann die Polizei noch nichts sagen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks bei UKSH und Landesverwaltung in Lübeck

Beschäftigte des UKSH und der Landesverwaltung in Lübeck sind heute zum Streik aufgerufen. Laut der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di konnten die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigen der Länder kein Angebot vorlegen. Ver.di fordert für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Am Vormittag ziehen die Demonstrierenden durch die Lübecker Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Schwache zweite Halbzeit: VfL Lübeck-Schwartau verliert bei TV Hüttenberg

Der VfL Lübeck-Schwartau hat am Wochenende beim TV Hüttenberg mit 17:26 verloren. Nach einer besseren ersten Halbzeit verloren die personell schlecht aufgestellten Lübecker im zweiten Durchgang im Angriffsspiel den Faden und mussten am Ende eine deutliche Niederlage hinnehmen. "In der Konstellation mit den Ausfällen und Verletzungen, die gerade für das Spiel gegen eine offensive Abwehr so wichtig sind, kann passieren, das man verliert. Aber wir müssen nach hinten raus disziplinierter agieren, so dass wir zumindest ein besseres Ergebnis erzielen", fasste Lübecks Trainer Tobias Röhrig zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

