Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Marienkrankenhaus wird zum Alten- und Pflegeheim

Das ehemalige Marienkrankenhaus auf der Lübecker Altstadt-Insel wird zum Alten- und Pflegeheim. Das hat das Erzbistum Hamburg mitgeteilt, dem das Gebäude gehört. Die Caritas im Norden brauche neue Räumlichkeiten. Denn ihr Haus Simeon auf der Lübecker Altstadtinsel muss dringend grundlegend saniert werden, schreibt das Erzbistum Hamburg in einer Mitteilung. Das gehe allerdings nicht im bewohnten Zustand. 2025 oder 2026 sollen mehr als 80 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus Simeon in das ehemalige Krankenhaus ziehen. Denn auch das Klinikgebäude muss noch saniert und umgebaut werden, heißt es vom Erzbistum weiter. Neben dem Alten- und Pflegeheim soll auch ein neuer 400 Quadratmeter großer OP-Bereich im ehemaligen Marienkrankenhaus Platz finden, das von unterschiedlichen Fachärzten genutzt werden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Aufräumarbeiten nach Sturmflut: Campingplätze fordern Geld vom Land

Der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus fordert nach der großen Sturmflut finanzielle Unterstützung vom Land. Der Sturm hatte vor allem entlang der Lübecker Bucht und auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) große Schäden angerichtet. Allein auf dem Campingplatz Wulfener Hals auf Fehmarn sei ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Die zerstörten Wohnwagen und Zelte sowie angeschwemmter Sondermüll müssten nun teuer entsorgt werden, betont der Campingverband. Dabei hofft er jetzt auf Hilfe vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Vor 34 Jahren: Gedenken an Mauerfall

Heute vor genau 34 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen und damit die innerdeutsche Grenze. In Schlagsdorf auf der Ost-Seite des Ratzeburger Sees erinnern heute Mittag die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an diesen historischen Tag. Mit dabei sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die beiden wollen an der ehemaligen Grenzanlage unter anderem mit Zeitzeugen und Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Die Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup lädt heute zu einer Gedenkfeier ein. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Gedenkveranstaltungen zu Reichspogromnacht in SH

Mit Gedenkveranstaltungen wird heute auch in Schleswig-Holstein an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) will unter anderem die Lübecker Carlebach-Synagoge und das Denkmal für die zerstörte Synagoge in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) besuchen. Auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Schülern der Christian-Timm-Gemeinschaftsschule Stolpersteine putzen. In Flensburg findet am Abend eine Gedenkveranstaltung in der Nikolaikirche statt. Im Landtag wird der Film "Masel Tov Cocktail" gezeigt - der Regisseur und Angehörige jüdischer Gemeinden sind da für Gespräche. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört. Mehr als 1.300 Juden starben. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Verkehrsprobleme wegen Lkw-Unfällen auf A1 und B432

Ein umgekippter Lkw sorgt aktuell für eine Vollsperrung auf der Bundesstraße 432 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Laut Polizei kam der Fahrer in Höhe Wensin (Kreis Segeberg) nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Einen weiteren Lkw-Unfall gab es auf der A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn). Richtung Lübeck wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 07:30 Uhr

A20: Vollsperrung der Anschlussstelle Lübeck-Genin

Die Anschlussstelle Lübeck-Genin der Autobahn A20 in Fahrtrichtung Osten wird am Donnerstag voll gesperrt. Grund ist eine Tagesbaustelle. Das hat die Autobahngesellschaft des Bundes mitgeteilt. Dabei soll laut einer Sprecherin die Griffigkeit der Rampe verbessert werden. Die Sperrung gilt bis 16 Uhr. Betroffen sind sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

