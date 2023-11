Stand: 02.11.2023 10:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Wiederaufbaufonds: Ostholsteins Landrat zufrieden

Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) bewertet das Treffen von Land und Kommunen zum Wiederaufbaufonds positiv. Von den 200 Millionen Euro gebe es laut Gaarz einen Betrag von 40 Millionen Euro, der unmittelbar für die Wiederherstellung von Küstenschutzanlagen zur Verfügung gestellt werde. Land und Kommunen hatten sich in Kiel auf einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds verständigt, dessen Kosten beide etwa zur Hälfte tragen wollen. Der Fonds soll die gesamte Schadenssumme von etwa 200 Millionen Euro decken. Allerdings hofft Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass der Bund 100 Millionen Euro übernehmen wird. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Ölpest in Schweden: Fähre einer Travemünder Reederei ist Verursacher

Eine Fähre der Reederei TT-Line in Lübeck-Travemünde hat an der schwedischen Südküste eine Ölpest ausgelöst. Die Ostseefähre "Marco Polo" war am 22. Oktober auf dem Weg von Travemünde nach Klaipeda mehrfach auf Grund gelaufen. Dabei hatte die "Marco Polo" Öl verloren. Laut schwedischer Küstenwache wurden rund 50.000 Liter Öl und Ölabfälle aus dem Meer geholt. Mehrere Hundert Freiwillige versuchen aktuell die Küste auf einer Länge von rund 20 Kilometern vzu säubern. Die Ursache für das Unglück könnte nach schwedischen Ermittlungen ein kaputtes GPS-Gerät an Bord gewesen sein. Die Travemünder Reederei äußert sich bislang nicht zu dem Unfall. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Nordische Filmtage in Lübeck gestartet

Zum Auftakt der 65. Nordischen Filmtage in Lübeck hat am Mittwochabend der 80-jährige Regisseur und Drehbuchautor Roy Andersson aus Schweden den Ehrenpreis der Filmtage verliehen bekommen. Insgesamt werden in den kommenden Tagen mehr als 180 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme und zusätzlich Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.11.2023 | 08:30 Uhr