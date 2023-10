Stand: 30.10.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Deutscher Umweltpreis in Lübeck geht an eine Kielerin

Mit einem Festakt wurde am Sonntag in der Lübecker Musik- und Kongresshalle der Deutsche Umweltpreis verliehen. Die zwei Preisträgerinnen erhielten die Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eine der beiden ist die aus Kiel stammende Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Otto ist nach Meinung der Jury eine exzellente Wissenschaftlerin, die der Frage nachgeht, wie sich der Klimawandel auf das Wetter auswirkt. Der Deutsche Umweltpreis wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vergeben und ist insgesamt mit 500.000 Euro dotiert. Mit ihm sollen Leistungen gewürdigt werden, die zum Schutz von Umwelt, Klima, Arten und Ressourcen beitragen oder künftig beitragen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Herzogtum Lauenburg: Weiter Einschränkungen im Busverkehr

Auch nach den Herbstferien muss im Kreis Herzogtum Lauenburg weiter mit Beeinträchtigungen im Nahverkehr gerechnet werden. Nach Angaben des Kreises wirkt sich das auch auf die Schülerbeförderung aus. Grund dafür seien personelle Engpässe bei den beauftragten Busunternehmen. Daher werde empfohlen, sich beim Hamburger Verkehrsverbund über eventuelle Ausfälle zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

3. Liga: Harmloser VfB Lübeck geht beim SC Verl unter

Aufsteiger VfB Lübeck hat am Sonntag in der Dritten Liga beim SC Verl verloren. Die von der 40. Minute an dezimierten Schleswig-Holsteiner mussten den Platz mit einem 0:4 (0:1) verlassen. Das Team von VfB-Trainer Lukas Pfeiffer ist aber trotz der Niederlage in der Tabelle noch knapp oberhalb der Abstiegsränge platziert. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

