Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schleswig-Holstein ist bereit für den Winter

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat sich am Mittwoch in Lübeck von der Einsatzbereitschaft der 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein überzeugen lassen. Die Betriebe sind nach eigenen Angaben bereit für den Winter - mehr als 23.000 Tonnen Salz und eine Menge schweres Räumgerät seien startklar. Minister Madsen sprach den Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) schon jetzt seinen Dank aus. In den vergangenen Jahren investierte das Land rund 7,1 Millionen Euro pro Saison in den Winterdienst. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 17:00 Uhr

Hubbrücke in Lübeck bleibt länger gesperrt als geplant

Die Hubbrücke in Lübeck bleibt weitere zwei Jahre gesperrt. Wie Prüfungen ergeben haben, sind zusätzliche Baumaßnahmen erforderlich, um die Standsicherheit der Brücke garantieren zu können, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Unter anderem solle die Durchgangsbreite der Fußgängerbrücke von derzeit 3,10 Meter auf 1,5 Meter verringert werden. Seit Februar ist die Hubbrücke bereits für Verkehrsteilnehmer gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Pflege zu Hause: UKSH bietet Kurs für Angehörige an

Das Patienteninformationszentrum am Universitätsklinikum Lübeck bietet in den nächsten zwei Monaten Kurse für Angehörige von Pflegebedürftigen an. Hier werden allgemeine Grundlagen vermittelt und spezielle Pflegehandlungen unter Anleitung praktisch geübt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Schlägerei in Lübeck: Polizei sucht weiter Zeugen

Auch einen Monat nach der körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Lübecker Sandstraße sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Da der Hintergrund der Schlägerei nicht aufgeklärt werden konnte und die mutmaßlich Beteiligten von Ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, sei man auf weitere Angaben zum Geschehen angewiesen, so die Polizei. Unter den Beteiligten konnten inzwischen sechs Männer zwischen 16 und 27 Jahren identifiziert werden - eine weitere Person fehle noch. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

