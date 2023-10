Stand: 23.10.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sturmschäden kosten Land mehrere Millionen

Nach der schweren Sturmflut haben die Aufräumarbeiten begonnen. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) muss ein Campingplatz am Sund trocken gepumpt werden. An der Inselküste wurden große Teile herausgerissen. Und auch in der Lübecker Bucht wurden Unmengen an Sand weggespült. Laut Timmendorfer Strands Bürgermeister, Sven Partheil-Böhnke (FDP), sind die Schäden deutlich größer als anfänglich gedacht. In Grömitz wurden Teile der Promenade zerstört. Nach ersten Schätzungen der Kommunen werden die Kosten für Aufräumarbeiten und Sandaufspülungen wohl in die Millionen gehen. Das Land verspricht Hilfe: Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte aber, die Arbeiten könnten Monate dauern, manche sogar Jahre. Wie viel Geld wann vom Land kommt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Erste Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs

In Schleswig-Holstein sind die ersten Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs. Das Bahnunternehmen erixx setzt die vollelektrischen Triebwagen nach eigenen Angaben seit Sonntag auf der Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg ein. Zuvor hatte es schon einen Probebetrieb zwischen Kiel und Oppendorf gegeben. Der Nahverkehrsverbund NAH.SH will noch weitere solcher Akku-Züge im Land einsetzen. Endgültig sollen im kommenden Jahr alle 55 Akku-Züge im Einsatz sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 07:00 Uhr



