Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Durch Sturmflut: Hochwasser in Lübeck

Die aktuelle Sturmflut hat auch Auswirkungen in der Hansestadt. An der Obertrave in Lübeck hat das Wasser die Straße teilweise überflutet. Die Anwohner haben dabei ihre Häuser mit Schottwänden und Sandsäcken gesichert. Die Pegel sollen noch weiter steigen, der Höchststand von 1,70 Metern über normal wird für den Abend erwartet. Doch neben dem Hochwasser droht auch Sturm. Es werden Orkanböen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde erwartet. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) sagte: "Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger sowie an unsere Urlaubsgäste, dass sie, wenn möglich, zu Hause bleiben und vor allem auch lose Gegenstände sichern. Achten Sie gerade auch gerade unter Bäumen auf umherfliegende Gegenstände und rufen Sie Einsatzkräfte bitte nur in dringenden Fällen." Der Sturm soll sich am frühen Sonnabend legen, das Hochwasser soll erst am Nachmittag zurückgehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

