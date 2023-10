Stand: 19.10.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sturmflut in Schleswig-Holstein erwartet

Nach dem sonnigen Herbstwetter der vergangenen Tage warnt der Deutsche Wetterdienst heute und und in den kommenden Tagen vor einer Sturmflut an der Ostsee. Der starke Ost- bis Südostwind drückt das Ostseewasser in die Lübecker Bucht. Das betrifft vor allem Fehmarn, Heiligenhafen, Neustadt (alle Kreis Ostholstein), Travemünde und Lübeck. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rechnet bis Samstagnachmittag mit Pegelständen, die etwa 1,50 Meter höher liegen als normal. In Lübeck dürfte das Wasser vor allem an Ober- und Untertrave über die Ufer treten. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

Oldenburg: Jugendliche setzen Hecke in Brand

Zwei Jugendliche haben in Oldenburg im Kreis Ostholstein für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Sie steckten laut Polizei kurz nach Mitternacht eine Hecke an. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Jugendlichen hatten zuvor im Kremsdorfer Weg mit Feuerwerkskörpern gezündelt. Dabei ging eine knapp fünf Meter hohe Hecke auf einer Länge von knapp 15 Metern in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass der Brand auf ein benachbartes Einfamilienhaus übergriff. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt und stellten sich der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 07:00 Uhr

