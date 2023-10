Stand: 18.10.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Seniorin in Lübeck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Montag (16.10.) wird Rosemarie S. aus dem Pflegezentrum "Haus am Stadtpark" in der Travemünder Allee in Lübeck vermisst. Die 85-Jährige hatte das Heim unbemerkt verlassen – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Seniorin hat sich möglicherweise mit ihrem Rollator verlaufen und ist laut Polizei orientierungslos. Die 85-Jährige ist ungefähr 1,65 Meter groß, hat braunes Haar. Zuletzt trug sie einen braunen Pullover, eine braune Hose und eine dunkle Jacke. Auffällig ist ihr linkes Auge, das krankheitsbedingt geschlossen ist. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Erlebnisbäder hoffen auf hohe Besucherzahlen

Die Erlebnisbäder in der Region wünschen sich eine gute Herbst- und Wintersaison. Vor allem nach der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und den zuletzt stark gestiegenen Energiepreisen hoffen die Bäder nun auf zahlreiche Gäste. Laut Manfred Wohnrade, Chef der Grömitzer Welle (Kreis Ostholstein), hat unter anderem das schlechte Wetter im Spätsommer für hohe Besucherzahlen gesorgt - diese würden sich etwa auf dem Niveau von 2019 bewegen. Um Energie zu sparen, sei die Wassertemperatur in der Grömitzer Welle leicht heruntergeregelt. Die Saunen liefen aber im Normalbetrieb, so Wohnrade. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Travemünder "Ostsee-Pinkler" von Amtsgericht Lübeck freigesprochen

Das Amtsgericht Lübeck hat einen Mann freigesprochen, der am Strand von Travemünde in die Ostsee gepinkelt hat. Dabei war er von einer Streife des Ordnungsamtes erwischt worden und sollte 60 Euro Bußgeld zahlen, was er jedoch verweigerte. Das Amtsgericht sieht in dem nächtlichen Wasserlassen weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Belästigung der Allgemeinheit oder Umweltverschmutzung. In der Urteilsbegründung heißt es: "Am Meer gebe es eben, anders als in den Bergen oder am Waldrand, keine andere Rückzugsmöglichkeit als die, möglichen Zuschauern den Rücken zuzukehren." | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:00 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region

