Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Geschäfte in Lübecker Bucht dürfen weiterhin an Sonn- und Feiertagen öffnen

Das Land hat die sogenannte Bäderverordnung verlängert. Das hat das Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Geschäfte in Touristenorten, auch entlang der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein), dürfen somit weiter an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die Regelung gilt für sechs Stunden täglich, jedes Jahr acht Monate lang von Mitte März bis Mitte November. Der Kompromiss zwischen dem Land, den Kirchen und der Gewerkschaft ver.di sei ein wichtiges Signal, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Die neue Regelung gilt bis zum 13. Dezember 2028. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

Arbeiten an A1-Anschlussstelle Reinfeld bis Sonnabend

Autofahrer müssen auf der A1 an der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) erneut mit Behinderungen rechnen. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Von heute an werden jeweils zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens die mobilen Schutzwände in beiden Fahrrichtungen abgebaut. In den Nächten von Donnerstag bis Sonnabend wird die Anschlussstelle Reinfeld deshalb voll gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Bad Oldesloe ist ausgeschildert. Tagsüber läuft der Verkehr über zwei Fahrstreifen pro Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau siegt 31:28

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat einen Auswärtssieg eingefahren. Gegner waren Montagabend in der Hansehalle die Spieler von Eulen Ludwigshafen. Die Lübecker gewannen die Partie mit 31:28. Am Sonntag muss der VfL Lübeck Schwartau dann wieder auswärts ran, gegen den TV Großwallstadt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

A1 Richtung Lübeck: Nur ein Fahrstreifen frei

Pendler auf der A1 von Hamburg nach Lübeck brauchen heute und am Mittwoch mehr Geduld. Zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost ist jeweils zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr nur einer von drei Fahrstreifen frei. Laut der zuständigen Autobahngesellschaft wurde auf der Strecke erst vor kurzem eine neue Asphaltdecke eingebaut. Durch einen Unfall sei diese aber so stark beschädigt worden, dass sie jetzt kurzfristig repariert werden müsse, bevor die Schäden noch größer werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:00 Uhr

