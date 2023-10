Stand: 16.10.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Windhose in Cashagen sorgt für Schäden

Am Sonnabend hat eine Windhose in Cashagen (Kreis Ostholstein) nordwestlich von Lübeck Schäden im ganzen Ort angerichtet. Laut Dorfvorsteherin Simone Neervoort wurden Dächer und Bäume beschädigt und zahlreiche Gegenstände durch den Ort geweht. "Hier war gleich ein Dachdecker vor Ort, der hat notdürftig Dächer geflickt", so Neervoort. Stolz sei sie vor allem auf den Zusammenhalt in Cashagen. Bis Sonntagabend waren Feuerwehr, Bauhof und freiwillige Helfer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Heute werden sich Gemeindevertreter und Gutachter unter anderem die Baumschäden anschauen, um zu entscheiden, welche Bäume möglicherweise gefällt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Mühlentorplatz ab heute nur noch einspurig

Ab heute ist der Mühlentorplatz in Lübeck nur noch einspurig befahrbar. Die Zu- und Abfahrten des Platzes sowie der Kreisverkehr selbst werden am Montagmorgen dementsprechend markiert. Ziel soll es laut Angaben der Stadt sein, die Zahl der Unfälle in dem Bereich zu senken. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Lars Schwalm gewinnt Lübecker Marathon

Lars Schwalm aus Kiel hat am Sonntag wie bereits im Vorjahr den Marathon der Stadtwerke Lübeck gewonnen. Der 26-Jährige lief die rund 42 Kilometer von Lübeck nach Travemünde und zurück in 2"28:51 Stunden. Schwalm brauchte damit etwa zehn Minuten länger als im Vorjahr. Schnellste Frau war Petra Herrmann aus Lübeck. Sie lief den Marathon in genau 3"09 Stunden. Insgesamt nahmen 4.500 Läuferinnen und Läufer an den verschiedenen Laufwettbewerben in Lübeck teil. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

