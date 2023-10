Stand: 13.10.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ferien beginnen: Auf den Autobahnen wird es voll

Auf der A1 in Richtung Küste wird zum Ferienbeginn viel Verkehr und Stau erwartet. Denn neben Schleswig-Holstein starten auch Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt in die Herbstferien. ADAC-Sprecher Rainer Pregla wird deutlich: "Reisende in Richtung Fehmarn oder von der Insel kommend haben es in diesem Jahr besonders schwer. Dort warten gleich vier Baustellen auf sie. Einmal im Bereich Reinfeld mit 13 Kilometern, das Kreuz Lübeck wird bebaut, zwischen Pansdorf und Sereetz ist die Dauerbaustelle und in Oldenburg gibt es ebenfalls Einschränkungen. Von daher reichlich Zeit mit einplanen." Umgekehrt wird auch viel Verkehr erwartet aus Schleswig-Holstein zum Hamburger Flughafen, auch dafür sollten Reisende ausreichend Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Klima-Demo in der Stadt

In Lübeck kann es am Freitag, zusätzlich zu den Baustellen, Verkehrsbehinderungen geben. Am Mittag ist in der Innenstadt eine Klima-Demonstration geplant. Erwartet werden laut Veranstalter 2.000 bis 3.000 Teilnehmende. Diese sollen sich um 12.30 Uhr auf dem Koberg zu einer Auftaktkundgebung versammeln. Dieser wird für eine Stunde voll gesperrt. Der Protestzug soll dann über die Breite Straße, Beckergrube, Schüsselbuden und Pferdemarkt zur Domwiese ziehen. Dort soll es nach Angaben des Veranstalters eine Abschlusskundgebung geben. Die Demonstration kann laut Polizei am Nachmittag für kurzzeitige Straßensperrungen sorgen, dies kann sich auch auf den Busverkehr auswirken. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Bryan Adams Ausstellung im Günther-Grass-Haus

Bryan Adams schreibt Songs, singt und spielt Gitarre, doch auch als Fotograf ist der Musiker international renommiert. In Lübeck zeigt er nun nicht nur seine Fashion-, Star- und Porträtfotografie, sondern auch die Arbeiten aus dem Projekt "Wounded", bei der er im Einsatz versehrte Soldatinnen und Soldaten fotografiert hat. Die Ausstellung wird Sonnabend im Lübecker Günter-Grass Haus eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

A20 bei Lübeck: Fahrbahndecke wird erneuert

Auf der A20 wird zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Genin und Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Fahrbahndecke erneuert. Dadurch wird wird es laut der Autobahn GmbH des Bundes von Donnerstag an immer wieder zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen kommen. Am kommenden Donnerstag (19.10.) wird der Verkehr in Richtung Westen komplett gesperrt und über die andere Fahrbahnseite geleitet. Auf der Strecke könne es deshalb zu Staus kommen, so die Autobahn GmbH. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres andauern. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

