Stand: 12.10.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Diskussion um den Wolf: Sager fordert Änderungen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will am Donnerstag Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf vorlegen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager aus Ostholstein, hat dabei eine klare Forderung: Seiner Meinung nach muss geregelt werden, dass Wölfe auf Grundlage eines Abschussplanes gejagt werden dürfen. Die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, das der Schutzstatus des Wolfs auf europäischer Ebene geändert werde, betonte Sager in einem Zeitungsinterview. Die Wolfsbestände seien in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen. Das führt laut Sager immer mehr zu Ängsten in der Bevölkerung. Außerdem gebe es mehr Angriffe auf Weidetiere. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Zwei Verletzte nach Unfall bei Bösdorf

Schwerer Verkehrsunfall nahe der Kreisgrenze Ostholstein/Plön: Bei Bösdorf sind am Mittwochnachmittag ein Kleinwagen und ein Transporter zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall eingeklemmt. Die Feuerwehren rückten mit technischem Gerät an, um die beiden Männer aus ihren Autos zu befreien. Ein 82 Jahre alter Mann wurde per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik nach Lübeck geflogen. Auch der andere Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

A20 bei Lübeck: Fahrbahndecke wird erneuert

Auf der A20 wird zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Genin und Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Fahrbahndecke erneuert. Deshalb wird es laut Autobahn GmbH des Bundes von Donnerstag an immer wieder zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen kommen. Kommenden Donnerstag (19.10.) wird der Verkehr Richtung Westen dann komplett gesperrt und über die andere Fahrbahnseite geleitet. Auf der Strecke könne es deshalb zu Staus kommen, so die Autobahn GmbH. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.10.2023 | 08:30 Uhr