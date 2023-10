Stand: 11.10.2023 10:07 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Eutin: Untreue-Prozess gegen designierten Bürgermeister

In Eutin (Kreis Ostholstein) muss sich heute der frühere designierte Bürgermeister Christoph Gehl vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem SPD-Politiker Untreue in 110 Fällen vor. Insgesamt soll er über zwei Jahre verteilt rund 44.000 Euro vom Parteikonto abgehoben haben. Vor eineinhalb Jahren hatte sich Gehl in einer Stichwahl gegen den damaligen Bürgermeister von Eutin, Carsten Behnk (parteilos), durchgesetzt. Dann stellte sich heraus, dass Gehl als Schatzmeister der SPD in Ostholstein immer wieder Parteigelder für eigene Zwecke verwendet haben soll. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

15-Jährige in Lübeck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mitte September wird in Lübeck die 15 Jahre alte Nina R. aus einer Jugendwohngruppe vermisst. Sie schrieb per Handy, dass sie auf dem Lichterfest in Travemünde sei. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Das Mädchen ist laut Polizei 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat rotblonde, schulterlange Haare. Außerdem trägt sie eine große, sehr auffällige Brille. "Aktuell gehen wir davon aus, dass Nina sich bewusst und auf jeden Fall auch freiwillig, möglicherweise mit wechselnden Aufenthaltsorten, verborgen hält", sagte Polizeisprecher Maik Seidel. Hinweise auf Straftaten gebe es nicht. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Politiker fordern Personenzüge zwischen Geesthacht und Bergedorf

Die Bahnstrecke zwischen Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Hamburg-Bergedorf soll für den Personenverkehr reaktiviert werden: Das fordern Hamburgs rot-grüne Koalition und die CDU-Opposition in einem gemeinsamen Antrag in der heutigen Bürgerschaftssitzung. Einen ähnlichen Antrag soll es auch im Landtag in Kiel geben. Eine Zugverbindung zwischen Geesthacht und Bergedorf wäre besonders für Berufspendlerinnen und -pendler interessant. Aktuell fahren auf der Strecke Güterzüge für den Abbau des AKW Krümmel und gelegentlich eine Museumsbahn. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

