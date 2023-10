Stand: 09.10.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1-Baustelle: In Richtung Hamburg ein Fahrstreifen gesperrt

Für die nächsten drei Wochen wird auf der A1 Beim Autobahnkreuz Lübeck in Richtung Hamburg ein Fahrstreifen gesperrt. Der Grund: Rund 90 Betonplatten werden auf der Strecke erneuert. Der Verkehr wird langsam an der Baustelle vorbeigeleitet. Auch die Beschleunigungsstreifen von der A20 auf die A1 werden erneuert, die Zufahrt auf die A1 bleibt aber möglich. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende der Herbstferien dauern. Im ersten Bauabschnitt waren bereits Ende September Betonplatten am Kreuz Lübeck saniert worden. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

Sanierung der Travemünder Allee wird diese Woche abgeschlossen

Wie der Landesbetrieb Straße und Verkehr mitteilt, wird die Lübecker Großbaustelle an der Travemünder Allee, wie geplant, diese Woche abgeschlossen. Von Dienstag an wird der Verkehr in Richtung Kücknitz auf die erneuerte Fahrbahn geführt. Zum kommenden Wochenende werden in beiden Richtungen beide Fahrstreifen wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

