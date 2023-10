Stand: 06.10.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Lübeck und Ratzeburg

Von Sonnabend bis zum 14. Oktober müssen sich Bahnreisende im Regionalverkehr zwischen Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und weiter nach Lüneburg auf geänderte Abfahrtszeiten und einen Schienenersatzverkehr einstellen. Das teilt das Verkehrsunternehmen Erixx mit. Der Grund dafür sind Gleisbauarbeiten. Das gilt jeweils ab 22 Uhr. Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie abends in Büchen, im Kreis Herzogtum Lauenburg umsteigen müssen, um nach Lübeck oder Lüneburg weiterzufahren. Informationen gibt es auf der Seite des Erixx. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Greenpeace-Demo vor dem Holstentor

Mit einem fünf Meter hohen aufblasbaren Bohrturm wollen Greenpeace-Aktivisten am Freitag vor dem Holstentor in Lübeck demonstrieren. Die Aktion richtet sich "gegen den von Kanzler Olaf Scholz vorangetriebenen deutschen Gasboom", heißt es von der Organisation. "Die aktuelle Gaspolitik der Bundesregierung ist fatal fürs Klima. Die weltweite Shopping-hour von Kanzler Scholz fördert das Entstehen neuer fossiler Infrastruktur. Die geplanten LNG-Überkapazitäten führen uns zusammen mit langfristigen Lieferverträgen in einen fossilen Lock-in. Gasbohrungen in unmittelbarer Nähe zum sensiblen Weltnaturerbe Wattenmeer sind geplant. Anstatt neue fossile Projekte voranzutreiben, muss Scholz jetzt den Gasrausch stoppen", fordert Greenpeace Energieexpertin Mira Jäger aus Lübeck. Wenn Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral sein will, muss konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt werden, heißt es von Greenpeace. Aufgrund der Demo kann es rund um das Holstentor von 14 bis 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Steinhorster Freibad erhält Förderung über 500.000 Euro

Das Innenministerium Schleswig-Holstein fördert das Steinhorster Freibad (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit 500.000 Euro. Nach Angaben des Ministeriums ist das Geld im Rahmen der Sportstättenförderrichtlinie übergeben worden und soll zur Sanierung genutzt werden. Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagt, dass die Landesregierung den Schwimmsport im Land nachhaltig sichern und verbessern wolle. Im Freibad Steinhorst wird unter anderem der Beckenbereich barrierefrei gestaltet. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei rund 2,2 Millionen Euro.. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2023 | 08:30 Uhr