Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1: Sanierungsarbeiten ab kommender Woche

Am Autobahnkreuz in Lübeck kommt es ab nächster Woche zu Verzögerungen, der Grund ist der Austausch von etwa 90 Betonplatten auf der Strecke. Laut Autobahn GmbH wird in Richtung Hamburg ein Fahrstreifen für drei Wochen gesperrt. Von kommendem Montag an werde der Verkehr im Kreuz Lübeck mit verringerter Geschwindigkeit zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Beschleunigungsstreifen von der A20 auf die A1 soll ebenfalls erneuert werden, die Zufahrt auf die A1 sei aber weiter möglich, heißt es von der Autobahn GmbH. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende der Herbstferien dauern und am 27. Oktober abgeschlossen werden. Während des Aufbaus der Baustelle könnte es bereits am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Gefährliche Orte in Schleswig-Holstein - auch in Lübeck

Insgesamt stehen in ganz Schleswig-Holstein aktuell zehn Orte auf der Liste der gefährlichen Orte. Ein überwiegender Teil sind Bahnhöfe, dazu zählt auch der in Lübeck, so die Landespolizei. Die Beamten führen dort vermehrt Kontrollen durch. Es sind Bereiche, in denen eine deutliche Zunahme von Straftaten wie zum Beispiel Körperverletzungen, Drogendelikte, Diebstähle oder Sachbeschädigungen verzeichnet werden. Ohne besonderen Verdacht können dort Taschen kontrolliert und Personalien festgestellt werden. Ein weiterer Ort ist unter anderem der Klingenberg in der Lübecker Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Fahrrad-Unfall in Ratzeburg: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall in der Töpferstraße in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg sucht die Polizei nach Zeugen und einer Autofahrerin. Nach Angaben der Beamten ist bereits am Dienstag ein 18-jähriger Radfahrer mit einem Auto beim Abbiegen zusammengestoßen. Nachdem sich beide Unfallbeteiligten ausgetauscht hatten und der junge Mann mitteilte, dass alles in Ordnung sei, fuhren sie weiter. Abends hatte der Radfahrer Schmerzen und meldete den Unfall der Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Der Wagen ist hellblau-metallic mit Ratzeburger-Kennzeichen. Außerdem wird die Autofahrerin gebeten, sich bei der Ratzeburger Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

