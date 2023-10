Stand: 02.10.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mehrere Segler vor Fehmarn gerettet

Vor Fehmarn und Großenbrode (Kreis Ostholstein) haben Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Wochenende mehrere Segler aus gefährlichen Situationen gerettet. Unter anderem waren sechs Segler mit ihrer Jacht in der Nähe des Leuchtturms Flügge in hoher Brandung gestrandet, wie die DGzRS am Sonntag mitteilte. Vor Großenbrode brachten die Retter einen Segler an Land, der entkräftet war. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Pläne für das Marienkrankenhaus

Eigentlich haben die letzten Mediziner das Lübecker Marienkrankenhaus vor Kurzem verlassen. Jetzt gibt es aber neue Pläne für Teile des Altstadt-Gebäudes. Belegärzte planen dort eine Art OP-Zentrum für ambulante Behandlungen wie Mandel-Operationen oder kleinere Eingriffe am Hals und Mittelohr. Ralf Katzbach vom HNO-Zentrum Lübeck sagte: "Das ist mit einem Umbau, mit Genehmigungsverfahren und natürlich auch Investitionen verbunden. Weiterhin sind wir dann als Mieter in dem Gebäude und das Gebäude gehört dann weiterhin dem Erzbistum Hamburg. Hier sind wir in guten Gesprächen, um da eine Nutzung zu realisieren, einen Mietvertrag abzuschließen." | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Waschbär legt Zugverkehr bei Lübeck lahm

Ein Waschbär hat am Sonntagabend für Behinderungen im Zugverkehr bei Lübeck gesorgt. Laut Bundespolizei hatte ein Zugführer hinter der Ortschaft Techau im Kreis Ostholstein bemerkt, dass er ein unbekanntes Objekt überfahren hat und eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Streckenabschnitt wurde dann am Abend gegen 20 Uhr für rund eine Stunde gesperrt. Feuerwehr, Bundes- und Landespolizei, Rettungsdienst und Notfallmanager rückten an. Sie fanden einen toten Waschbären an den Gleisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

