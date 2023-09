Stand: 21.09.2023 08:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Klage abgewiesen - Eutiner Bürgermeister Radestock bleibt im Amt

Der Bürgermeister der Stadt Eutin (Kreis Ostholstein), Sven Radestock (Grüne), bleibt im Amt. Sein Herausforderer Christoph Müller hatte Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, weil er bei der Wahl Unregelmäßigkeiten vermutete. Diese wurde jetzt abgewiesen, weil sie laut Schleswig-Holsteinischem Verwaltungsgericht nicht fristgerecht eingegangen ist, und daher unzulässig ist. Aufgrund dieses Formfehlers müsse die Wahl auch nicht wiederholt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte Müller die vermeintlichen Unregelmäßigkeiten bei der Kommunalaufsicht vorgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Verbrecherbanden in Bosau unterwegs

In Bosau (Kreis Ostholstein) warnt die Feuerwehr vor organisierten Verbrecherbanden. Nach NDR-Informationen gehen dort Personen von Haus zu Haus, um angeblich zu kontrollieren, ob die seit Januar gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhanden sind. Die Feuerwehr warnt, diese Leute nicht hereinzulassen und bei Verdacht die Polizei zu rufen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Bachfest startet in Eutin und Plön

Zum ersten Mal nach 71 Jahren findet im Norden wieder das Bachfest statt, diesmal in den Kreisen Ostholstein und Plön. Aus ganz Deutschland werden Besucherinnen und Besucher erwartet. Laut der Kantorin der Kreisstadt Eutin, Antje Wissmann, ist es eine Besonderheit, denn in der Regel richteten typische Bachstädte wie Leipzig oder Dresden das Bachfest aus. Eröffnet wird es mit dem renomierten Leipziger Thomanerchor in der Michaeliskirche Eutin. Außerdem steht die Matthäus-Passion im Programm. Das Bachfest läuft vom 21. September bis 1. Oktober 2023. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

