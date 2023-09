Stand: 19.09.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A20: Ausfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt

Auf der A20 am Kreuz Lübeck ist die Auffahrt in Richtung Norden gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten an den Leitplanken. Von der Sperrung betroffene Autofahrer werden über die Ausfahrt Lübeck-Genin umgeleitet. Die Strecke ist heute und morgen jeweils von 9 bis 18 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Thomas-Mann-Preis wird übergeben

Heute wird der Thomas-Mann-Preis übergeben. Ausgezeichnet wird der Schriftsteller Ralf Rothmann. Der 1953 in Schleswig geborene Autor habe in zahlreichen Romanen und Erzählungsbänden ganz unterschiedliche, chronisch ungesicherte Lebenswelten literarisch erfahrbar gemacht, heißt es zur Begründung. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Der Preis wird von der Hansestadt Lübeck und der Bayerische Akademie der Schönen Künste ausgelobt. In diesem Jahr findet die Übergabe in München statt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Handball: VfL Lübeck-Schwartau trifft auf die Bergischen Panther

Die zweite Runde des DHB-Pokals führt den VfL Lübeck-Schwartau nach Wermelskirchen zu den Bergischen Panthern. Nach drei Saisonspielen stehen die Panther derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz der 3. Liga Süd-West. Anwurf in der Sporthalle am Schwanen ist heute um 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

