Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stand: 14.09.2023 09:56 Uhr

Aus für Nationalpark Ostsee?

Im Abstimmungsprozess um einen Nationalpark Ostsee haben mehrere Kreisverbände der CDU einen Antrag mit Alternativvorschlägen unterbreitet. Die CDU halte andere Instrumente als einen Nationalpark für geeigneter, um die Ostsee zu schützen, sagte Generalsekretär Lukas Kilian. Der Antrag soll auf dem Landesparteitag im kommenden Monat beschlossen werden. Der von CDU und Grünen vereinbarte Konsultationsprozess soll aber zu Ende geführt werden. Die CDU wirbt demnach für einen 6-Punkte-Plan. Dazu gehören ein freiwilliges Aktionsbündnis und die Räumung der Munitionsaltlasten. Für die Grünen zu wenig. Sie wollen noch nicht aufgeben. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sagte, jede Partei müsse ihre eigene Position finden und diese gegenüber künftigen Generationen verantworten. Er stehe weiter hinter dem Nationalpark Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Warntag 2023: Probealarm auch in SH

Zum bundesweiten Warntag werden heute auch in Schleswig-Holstein verschiedene Alarm-Systeme getestet. Um 11 Uhr wird ein Probealarm ausgelöst. Dann werden zum Beispiel über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder über Warn-Apps Gefahrenmeldungen verschickt. Außerdem laufen Warnungen in Radio, Fernsehen oder auf Anzeigetafeln. Auch Sirenen werden in Schleswig-Holstein zu hören sein - allerdings nicht überall, denn in vielen Orten gibt es keine mehr oder die Technik ist veraltet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Warntag diene nicht nur dazu, die Technik zu überprüfen, sondern die Bevölkerung soll auch auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

