Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Flüchtlingsbeauftragter Schmidt wird verabschiedet

Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragter Stefan Schmidt wird heute feierlich verabschiedet. 500 Gäste werden dazu in der Marienkirche in Lübeck erwartet - darunter Bischöfin Kirsten Fehrs und Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU). Kapitän Schmidt rettete einst selbst Migranten auf dem Mittelmeer. Anschließend fungierte der heute 82-Jährige zwölf Jahre als Vermittler zwischen Politik und Geflüchteten. Diese aufzunehmen sei nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern könne auch gegen den Arbeitskräftemangel helfen, betont Schmidt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Geesthacht: Schwerer Verkehrsunfall auf B5

Auf der B5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde laut Polizei eine Person schwer verletzt - sie befindet sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Die B5 war für die Aufräumarbeiten bis in den Morgen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Mann verliert 700 Euro auf A21

Ein Polizist war gestern privat auf der A1 unterwegs. Zwischen dem Kreuz Lübeck und Moisling sah er plötzlich, wie Geldscheine durch die Luft wirbelten. Er fuhr rechts ran und sammelte insgesamt mehr als 700 Euro sowie das dazugehörige Portemonnaie ein. Der Besitzer konnte anschließend ausfindig gemacht werden. Der Pansdorfer Marktbeschicker hatte die Geldbörse auf dem Dach seines Autos vergessen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

