Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kreuzfahrtschiff fährt durch Sperrgebiet im Fehmarnbelt

Nach einem Vorfall mit dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" in einem Sperrgebiet im Fehmarnbelt ermittelt nun die Polizei. Das Kreuzfahrtschiff fuhr laut Polizei am 5. September direkt durch das für einen Schwimmbagger ausgelegte Sperrgebiet. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Als die Besatzung des Schwimmbaggers die Gefahr durch das nahende Kreuzfahrtschiff erkannte, lockerte sie die Ankerketten, damit die "Mein Schiff 4" darüberfahren konnte. Verantworten müssen sich der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs und der erste Brückenoffizier.

Fahrbahnsanierung und Sperrung auf der A1 in Ostholstein

Auf der A1 zwischen Lensahn und Oldenburg (beide Kreis Ostholstein) wird ab heute die Fahrbahn saniert. In Richtung Norden ist die Autobahn in dem Abschnitt komplett gesperrt. Außerdem sind ab kommenden Montag zwei Anschlussstellen wochenlang dicht: Oldenburg-Süd und Oldenburg-Mitte. Die Anschlussstellen in Richtung Lübeck sind nicht betroffen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. November.

Lübeck: Zwei neue Labore am Fraunhofer-Institut

Am Fraunhofer-Institut in Lübeck sind zwei neue Labore eröffnet worden. Dort können mithilfe von Künstlicher Intelligenz Reha-Verläufe analysiert und die Patienten nach Unfällen in ihrer Therapie unterstützt werden. Die KI analysiert dabei unter anderem Bewegungsabläufe auf einem Laufband. Die EU fördert das Projekt mit 1,3 Millionen Euro.

