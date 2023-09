Stand: 11.09.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Studienstart an der Technischen Hochschule Lübeck

An der Technischen Hochschule Lübeck starten heute 1.000 Studierende ins erste Semester. In der Hochschulkirche St. Petri wird die Aufnahme ihres Studiums im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften, Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik oder Maschinenbau und Wirtschaft gefeiert. In diesem Jahr wird zum ersten Mal der neue Studiengang Mechatronik angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Segelboot von Lübecker Skipperin durch Orcas beschädigt

Clara Weimer, Skipperin vom Lübecker Yacht Club, ist mit ihrer Crew auf Segeltour um die Welt. Vor der spanischen Küste ist das Segelboot Meu von Orcas attackiert worden, so Weimer. Das Steuerrad hat sich am vergangenen Mittwoch plötzlich schnell gedreht, kurz darauf hat die Crew Orcas im Wasser wahrgenommen. Neben dem Ruder haben sie auch das Boot beschädigt. Nach etwa einer Stunde ist die Yacht in den nächstgelegenen Hafen geschleppt worden. Innerhalb von drei Wochen soll ihre Weltreise weitergehen, schätzt Clara Weimer. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Andreas Zimmermann bleibt Bürgermeister von Ahrensbök

Der parteilose Andreas Zimmermann hat mit 84 Prozent die Bürgermeisterwahl in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) gewonnen. Er ist gegen den Kandidaten Patrick Bläser von der freien Wählergemeinschaft angetreten. Wahlberechtigt waren mehr als 7.000 Menschen, die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent. Damit bleibt Andreas Zimmermann Bürgermeister von Ahrensbök und geht in seine dritte Amtszeit. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

