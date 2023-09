Stand: 01.09.2023 11:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Pläne für Buddenbrookhaus in Lübeck

Das mittelalterliche Gewölbe im Lübecker Literaturmuseum Buddenbrookhaus soll weiterhin geschützt werden. Das hat die Bürgerschaft am Donnerstagnachmittag beschlossen. Die Verwaltung um Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) soll nun bis November einen Weg aufzeigen, wie ein Treppenhaus gebaut werden kann, ohne dass das historische Gewölbe durchgeschlagen wird - und gleichzeitig ohne dass die 19 Millionen Euro Landesförderung gestrichen werden. Denn die waren für die ursprünglichen Pläne zugesagt worden, bei denen das Gewölbe zum Teil zerstört worden wäre. Bis Ende September sollen nun weitere Gespräche geführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Mutmaßlich Feuer vor Tür des Lebensgefährten gelegt - Urteil erwartet

Am Lübecker Landgericht soll am Freitag das Urteil in einem Prozess wegen versuchten Totschlags fallen. Angeklagt ist ein 39-Jähriger. Er soll im Februar vor der Zimmertür seines schlafenden Lebensgefährten ein Feuer gelegt haben. Der Partner war von den Brandgeräuschen aufgewacht und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Staatsanwaltschaft hat wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Sachbeschädigung. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

BGH bestätigt Urteil zu tödlichen Schüssen in Lübecker Villa

Das Urteil gegen einen Mann, der 2020 in seiner Villa in Lübeck einen flüchtenden Einbrecher erschossen hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshofs (BGH) hat die Revision des Mannes gegen das Urteil des Lübecker Landgerichts zurückgewiesen. Der Mann hatte in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2020 einen Mann erschossen, der in sein vermeintlich leerstehendes Haus eingebrochen war. Der Schütze, ein pensionierter Bundeswehrsoldat, war deshalb vom Landgericht Lübeck im März wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

