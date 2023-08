Stand: 24.08.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Die Stadt Lübeck plant im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Das hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bekanntgegeben. Mehr als 100 Millionen davon sollen in die städtische Infrastruktur fließen - unter anderem in Straßen, Rad- und Fußwege sowie Brücken. Ende September entscheidet die Bürgerschaft über den Haushalt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Der Mann war Dienstagmittag durch die Straße "Auf der Amtskoppel" gelaufen und hatte unter anderem mehrere Anwohner um Spenden für einen Zirkus gebeten. Bei einer 79-Jährigen versuchte er schließlich durch ein Fenster einzubrechen, wurde aber von ihr und einer Nachbarin erwischt und in die Flucht geschlagen. Kurz darauf konnte die Polizei den 46-jährigen Wohnungslosen in der Nähe festnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) trifft sich heute auf seiner Sommertour in Malente (Kreis Ostholstein) mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern. Anschließend geht es am frühen Nachmittag nach Fehmarn. Dort soll es zum einen um den Fehmarnbelt-Tunnel nach Dänemark gehen - zum anderen um den geplanten "Nationalpark Ostsee". Gegen Letzteren will heute eine Aktionsgruppe protestieren: Um 14 Uhr findet eine Demo vor dem Rathaus in Burg statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

