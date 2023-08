Stand: 22.08.2023 10:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lehrermangel in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein fehlen Lehrkräfte, vor allem für die Fächer Mathe, Deutsch und Musik. Besonders schwierig ist die Lage an Grund- und Gemeinschaftsschulen. In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) startet zum Beispiel die Weingartenschule mit bis zu sechs offenen Stellen ins neue Schuljahr. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat jetzt Pläne vorgestellt, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen: Unter anderem sollen befristet angestellte Gymnasiallehrer dauerhaft auch an Grundschulen arbeiten können. Weil an der Kieler Uni mehr als 80 Prozent der Mathestudenten vorzeitig abbrechen, soll hier ein Lernzentrum entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 17:00 Uhr

Förderbescheid für KI-Projekt am UKSH Lübeck

Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) übergibt heute einen Förderbescheid für ein KI-Projekt zur besseren Notfallversorgung am Lübecker UKSH. Gefördert wird das Projekt mit mehr als einer haben Million Euro. Die Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, z.B. den Personaleinsatz zu planen und später in Echtzeit im Klinikalltag eingesetzt werden. Damit sollen schneller Entscheidungen getroffen und Ressourcen kalkuliert werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

Keine Trainer-Lizenz: VfB Lübeck muss Strafe zahlen

Fußball-Drittligist VfB Lübeck muss eine Geldstrafe an den DFB zahlen, weil sein Cheftrainer Lukas Pfeiffer nicht die nötige Fußballlehrer-Lizenz hat. Die Lübecker müssen nach eigenen Angaben eine Grundstrafe in Höhe von 7.500 Euro zahlen. Zusätzlich kostet sie jedes Meisterschaftsspiel in der Dritten Liga, in der kein Trainer mit Fußballlehrer-Lizenz am Rand steht, weitere 2.500 Euro. Pfeiffer ist nur im Besitz einer B+-Lizenz und absolviert derzeit den nötigen A-Lizenz-Lehrgang. Man wolle nun intern beraten, wie man mit dem Urteil umgehe. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck spielt gegen TSV 1860 München

Nach zwei Unentschieden in den letzten beiden Spielen muss der VfB Lübeck heute auswärts gegen TSV 1860 München ran. Die Löwen sind nach zwei Siegen mit 5:0 Toren aktuell Tabellenführer, Aufsteiger Lübeck steht im Mittelfeld auf Platz 12 der dritten Liga. Anpfiff ist heute Abend um 19:00 Uhr in München. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

