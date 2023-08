Stand: 17.08.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nach Brand auf Schwedenfähre: Schiff wird überprüft

Bevor die Fähre "Huckleberry Finn" nach dem Brand im Maschinenraum ihren Dienst wieder aufnehmen kann, muss sie technisch auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Reederei geht davon aus, dass die Reparaturarbeiten nicht lange dauern werden und das Schiff, das sonst auf der Linie Travemünde-Trelleborg eingesetzt wird, bald wieder den Betrieb aufnehmen kann. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt an der Kupplung, erklärte die Reederei. Die Passagiere mussten das Schiff verlassen und auf eine andere Fähre umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Initiative "Klimaentscheid Lübeck" hat Unterschriften übergeben

In Lübeck will eine Bürgerinitiative die Stadt dazu zwingen, schneller klimaneutral zu werden. Mitglieder der Gruppierung "Klimaentscheid Lübeck" haben dafür mehr als 11.000 Unterschriften an Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) übergeben. Die Hauptforderung der Initiative: Die Hansestadt Lübeck solle ihren sogenannten "Masterplan Klimaschutz" bis 2035 umsetzen und nicht erst bis 2040, so wie bisher geplant. Die Initiative sagt, dass Lübeck wegen seiner Lage an der Ostsee und der Gefahr durch den steigenden Meeresspiegel und häufiges Hochwasser besonders unter den Folgen des Klimawandels zu leiden habe. Sie will einen Bürgerentscheid erreichen, in dem die Lübeckerinnen und Lübecker darüber abstimmen sollen, ob die Pläne der Stadt entsprechend angepasst werden müssen. Die Stadtverwaltung hat nun zwei Monate Zeit, die Unterschriften zu prüfen und auf die Forderungen zu reagieren. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

See in Ratzeburg wieder zum Schwimmen freigegeben

Das Badeverbot an der Badestelle am "Aqua Siwa" (Am Hallenbad) am Küchensee in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist aufgehoben worden. Dort wurden am Montag sehr viele Blaualgen entdeckt. Nach Angaben des Kreises konnte nun aber keine massenhafte Entwicklung der Algen mehr festgestellt werden. Laut dem Gesundheitsamt können an einzelnen Stellen die Blaualgen jedoch noch auftreten, wer ins Wasser will, sollte daher vorher selbst auf Trübungen und Verfärbungen an der Wasseroberfläche achten. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

