Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Travemünde: Brand auf Fähre während der Überfahrt nach Trelleborg

Auf einer Fähre von Travemünde nach Schweden hat es am Mittwochmorgen im Maschinenraum gebrannt. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, konnte die Besatzung das Feuer selbstständig mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen löschen. Die 131 Menschen an Bord mussten die Fähre dabei nicht verlassen. Die 177 Meter lange Fähre machte sich nach der Brandbekämpfung auf den Rückweg nach Travemünde. Als Sicherheitsbegleitung folgten ihr dabei zwei Seenotkreuzer der DGzRS. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Diesel-Diebstahl in Ostholstein - Zeugen gesucht

In der Gemeinde Bosau im Kreis Ostholstein sind in der vergangenen Woche zwei Lkw-Tanks leer gepumpt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten Unbekannte die Tankverschlüsse der abgestellten Lkw gewaltsam geöffnet und über 300 Liter Diesel im Wert von 600 Euro entwendet. Die zuständige Polizei in Hutzfeld schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Hutzfeld zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Nordkirche strebt Klimaneutralität an

Bis zum Jahr 2035 will die Nordkirche klimaneutral sein. Der Kirchenkreis Ostholstein will dafür ein sogenanntes Energiemanagementsystem auf die Beine stellen. Unterstützung erhält die Nordkirche dabei vom Bund, das Klimaschutzministerium fördert das Projekt mit knapp einer halben Million Euro. Von dem Geld sollen zwei Fachkräfte eingestellt werden, die auswerten, wie viel Energie zum Beispiel Kirchen und Gemeindehäuser verbrauchen. Ziel ist, ein Konzept zu erstellen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2023 | 08:30 Uhr