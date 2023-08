Stand: 10.08.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stromausfall in großen Teilen Lübecks und Ostholsteins

Wegen eines großflächigen Stromausfalls in der Lübecker Bucht ist die Feuerwehr am Mittwochmittag ausgerückt. Sie befreite dort drei Menschen, die in einem Fahrstuhl stecken geblieben waren. Laut Leitstelle betraf der Stromausfall die Gemeinden Timmendrofer Strand und Niendorf. Nach Angaben der Lübecker Nachrichten waren insgesamt 4.400 Haushalte in Ostholstein betroffen, unter anderem in den Gemeinden Scharbeutz, Ahrensbök und Timmendorfer Strand. Nach etwa 20 Minuten war die Störung behoben. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Hauptausschuss berät über Buddenbrookhaus-Sanierung

Der Hauptausschuss der Lübecker Bürgerschaft berät heute in einer Sondersitzung über die weitere Sanierung des Buddenbrookhauses in der Mengstraße. Die auf Druck der Bürgerschaft geänderten Umbaupläne seien eine gravierende Abweichung des Projektes. Dadurch ist die Zusage der Landesförderung in Höhe von 70 Prozent der Gesamtbaukosten von 33,5 Millionen Euro gefährdet. Sollte der Hauptausschuss keine Lösung finden, droht ein Baustillstand über Jahre und die Planung muss von vorn beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Land hält weiter an E-Highway fest

In Schleswig-Holstein geht der Testbetrieb für E-Lkw weiter. Teststrecken in Hessen und Baden-Württemberg gelten nach Recherchen des Hessischen Rundfunks offenbar als gescheitert. Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) auf der A1 soll es dagegen laut Energieministerium wie geplant weiter gehen, da der Testbetrieb stabil laufe. Auch der Unternehmensverband Logistik hält weitere Forschung für sinnvoll. Geschäftsführer Thomas Rackow sprach von Technologieoffenheit. Das Projekt für Oberleitungs-Lkw läuft bis Ende 2024. Neben Hybrid-Lkw sollen bald zusätzlich auch reine E-Lastwagen getestet werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

