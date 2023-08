Stand: 09.08.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Barkasse im Lübecker Wallhafen gesunken

Am Wallhafen in Lübeck ist am Dienstagnachmittag eine Barkasse untergegangen. Laut Polizei ist das 14 Meter lange Boot plötzlich gesunken. Zur Sicherheit wurde eine Ölsperre errichtet. Bislang bestehe keine Gefahr für die Umwelt. Warum die Barkasse auf Grund gegangen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt erneut vor Schockanrufen

Die Polizei warnt aktuell vor sogenannten Schockanrufen in Eutin (Kreis Ostholstein) und den umliegenden Gemeinden. Der Grund sind mindestens zehn Fälle, die bis Dienstag angezeigt wurden, so die Polizei. Vor allem ältere Menschen seien durch falsche Beamte angerufen worden. Der Inhalt der Telefonate sei oft gleich, erklärt Sprecherin Claudia Struck: Ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse ins Gefängnis. Nur wenn eine Kaution gezahlt oder wertvoller Schmuck übergeben werde, komme derjenige frei. Struck sagte: "Die Polizei möchte wiederholt davor warnen, Geld an Fremde herauszugeben, die Polizei fordert niemals Geld, Schmuck oder sonstige Gegenstände von Ihnen. Lassen Sie sich am Telefon nicht einschüchtern. Die Situation ist emotional, das ist uns völlig klar, aber genau das wollen die Betrüger ausnutzen, beenden Sie einfach das Gespräch, rufen Sie am besten ihre Tochter, Ihren Sohn an und wenn Sie die nicht erreichen, dann unbedingt die echte Polizei." | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Brand in Lübecker Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck ist ein 12-jähriger Junge leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Junge allein in der Wohnung, als das Feuer ausbrach. Offenbar war eine brennende Kerze durch einen Windstoß von der Fensterbank gekippt und hatte das Feuer ausgelöst. Der Junge war zu dem Zeitpunkt im Kinderzimmer, bemerkte aber den Rauchgeruch und lief aus der Wohnung. Dabei stürzte er und verletzte sich. Nachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

A1: Sperrung der Anschlussstelle Eutin

Aufgrund von Markierungsarbeiten ist die Anschlussstelle Eutin am Mittwoch auf der A1 in Richtung Süden von 9 bis 17 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes könnte es bei Regen notwendig werden, die Arbeiten auf Donnerstag zu verschieben. Auf jeden Fall werde die Sperrung erst nach dem Berufsverkehr am Morgen eingerichtet, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, heißt es. Während der Sperrung wird der Verkehr über die benachbarten Anschlussstellen Neustadt-Mitte oder Scharbeutz umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

