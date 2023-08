Stand: 08.08.2023 12:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

THW schickt Helfer aus Eutin nach Slowenien

Nach dem Unwetter und den Überschwemmungen in Slowenien kommt Unterstützung aus vielen anderen Ländern, technische Hilfsgüter und Einsatzkräfte werden geschickt. Aus Deutschland sind Helferinnen und Helfer vom Technischen Hilfswerk dabei - darunter ein Helfer aus Schleswig-Holstein. Björn Mougin aus Eutin (Kreis Ostholstein) sagte zu seinem Einsatz: "Ich habe natürlich sofort ja gesagt und tatsächlich eine Dreiviertelstunde später gab es dann für mich den Einsatzauftrag. Wir haben hier Bagger und Radlader und einen Schreitbagger, die werden dort eingesetzt." | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Lübeck

In einem Mehrfamilienhaus in Lübeck in der Paul-Ehrlich-Straße hat es am Montagabend gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr musste ein Kind mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand bereits nach einer halben Stunde löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist nun Teil der Ermittlungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Buddenbrookhaus in Lübeck sorgt weiter für Streit

Die Lübecker Bürgerschaft hat Anfang des Jahres die Umplanung des neuen Buddenbrookhauses beschlossen. Dies sorgte bereits für Unmut. Der historische Keller soll durch eine Treppe erschlossen werden, die kein Gewölbe durchdringt. Am Montag stellte sich Projektleiterin Caren Heuer dazu Fragen in einer Vorstellung in Lübeck. Sie sagte: "Wir hoffen auf die Sondersitzung des Hauptausschusses in der Lübecker Kommunalpolitik diesen Donnerstag. Die Fraktionen, die in der Bürgerschaft vertreten sind, treffen sich in diesem Hauptausschuss, diskutieren das Projekt noch einmal im Für und Wider und wir hoffen eigentlich, dass man sich dort auf eine Lösung verständigen kann." | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Fähre nach Schweden blieb in Travemünde

Die Schweden-Fähre "Peter Pan" ist am Montagvormittag vor Travemünde in Lübeck liegen geblieben. Grund dafür war der heftige Sturm im schwedischen Trelleborg. Das Schwesterschiff "Nils Holgersson" blieb am Skandinavienkai fest. Erst gegen Mittag konnte der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden. Auf der Internetseite der TT Line wird darauf hingewiesen, dass es wegen des Sturms zu Fahrplanänderungen kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

08.08.2023