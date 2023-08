Stand: 07.08.2023 15:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Segler in Lübecker Bucht vermisst

Für einen seit Sonntag in der Lübecker Bucht vermissten Segler gibt es kaum noch Hoffnung. Der 55-jährige erfahrene Bootsführer aus Braunschweig war Sonntag aus ungeklärter Ursache auf dem Weg von Boltenhagen nach Travemünde über Bord gegangen. Eine großangelegte Suche blieb ohne Erfolg. Die Suche wird laut Polizei auch nicht neu aufgenommen. Die Chancen, ihn noch lebend zu finden, seien gering bis nicht vorhanden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Ehefrau des Seglers, die mit an Bord war, wird von Seelsorgern betreut. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

UKSH Lübeck: Ausbildung von Kinderärzten wird verbessert

Die Ausbildung von Kinderärztinnen und Kinderärzten in Schleswig-Holstein soll verbessert werden. Am Uniklinikum Lübeck hat Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) dafür am Montag einen entsprechenden Förderbescheid übergeben. Knapp 460.000 Euro gibt das Land für ein Projekt, das die fachärztliche Weiterbildung und Zusammenarbeit stärken soll. Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKSH, Egbert Herting, sagte: "Wir werden mit diesem Geld die Strukturen verbessern, um eine optimale Ausbildung für die angehenden Kinder- und Jugendärzte zu erreichen." Ob die Ausbildung durch das Projekt tatsächlich verbessert wird, soll wissenschaftlich ausgewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Lübeck: Armenfriedhof ausgegraben

In Lübeck haben Archäologen einen rund 8.000 Quadratmeter großen Armenfriedhofausgegraben. Laut Stadt wurden bislang die Überreste von rund 200 Toten gefunden, darunter 20 Kinder. Der Friedhof wurde vom 17. bis zum 19. Jahrhundert für bis zu 50.000 Bewohner und Beschäftigte des sogenannten Armen- und Werkhauses St. Annen genutzt - eine frühere Sozialeinrichtung für mittellose Männer, Frauen und Kinder. Der Friedhof war im Februar bei Arbeiten der Entsorgungsbetriebe am Regenwasserkanal in der Hüxtertorallee entdeckt worden - die Arbeiten werden dort noch einige Zeit dauern. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Stockelsdorf: Tödlicher Motorradunfall

Bei Stockelsdorf im Kreis Ostholstein ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 35-jährige Fahrer stürzte laut Polizei auf der Stockelsdorfer Westtangente. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war niemand sonst an dem Unfall beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Beliebteste Pflegekraft wird ausgezeichnet

In Lübeck ist am Montag die beliebteste Pflegekraft in Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Margie Baruela von der Sana Klinik gewann bei einem Online-Voting des bundesweiten Wettbewerbs mit Abstand die meisten Stimmen. Die 31-jährige Pflegerin stammt von den Philippinen, wo sie Pflege studiert hat. Seit drei Jahren arbeitet sie in der Hansestadt. Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie Patientinnen und Patienten loben ihre fröhliche, zugewandte und kompetente Art. Zudem unterstützt Margie Baruela andere Pflegekräfte, die aus dem Ausland zum Team der Sana-Klinik kommen, bei der Integration. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Mehr Verkehrskontrollen in SH

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat in dieser Woche vor allem Raser im Visier. Nach Angaben des Landespolizeiamts soll es bis zum kommenden Sonntag mehr Kontrollen geben als sonst. Unter anderem vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und dort, wo es besonders häufig Unfälle gibt. Die Aktionswoche läuft in ganz Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2023 | 16:30 Uhr