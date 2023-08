Stand: 02.08.2023 15:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Land vom 2. August 2023.

Feuerwehr übergibt ausgebranntes Getreidesilo bei Brunstorf an Betreiber

Etwa 48 Stunden nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Getreidesilo in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag abgerückt. Die Einsatzkräfte hatten an dem Silo noch eine Brandwache gehalten. In der Spitze waren am Montag 200 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. In dem Silo waren 200 Tonnen Getreide gelagert, das aus unbekannter Ursache nach einer Verpuffung in Flammen aufgegangen war. Durch das Feuer wurden auch Mobilfunkantennen beschädigt, die auf dem Gebäude standen. Seitdem ist der Empfang in der Region um Brunstorf teilweise gestört. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Fährreedereien ohne Sorge vor Bränden durch Elektroautos

Die Fährreedereien in der Region sehen nach eigenen Angaben kaum Gefahr durch Elektroautos auf ihren Schiffen. Die Lübecker "TT-Line" hält es für wenig wahrscheinlich, dass ein Elektrofahrzeug auf den Autodecks ihrer Fähren in Flammen aufgeht, das belegten auch aktuelle Studien. Ähnlich sieht es die Reederei "Stena Line", die unter anderem Travemünde mit Lettland verbindet. Eine Sprecherin der Reederei "Scandlines", die ihre Fähren unter anderem zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und Dänemark fahren lässt, teilte mit, dass die Fähren bei einem Brand sofort den nächstgelegenen Hafen ansteuern würden - und der sei höchstens 45 Minuten entfernt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Lübeck: Blitz schlägt in Haus ein und entfacht Feuer

Ein kurzes Gewitter hat Dienstagnachmittag in Lübeck einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Der Blitz ist laut Polizei um 13.50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtteil St. Lorenz Nord eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Die 50-jährige Bewohnerin hatte einen lauten Knall gehört und bemerkt, dass die Sicherungen herausgeflogen waren. Danach hörte sie Knackgeräusche im Dachstuhl und entdeckte so den Brand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf den Rest des Hauses übergreifen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Schlägerei in Scharbeutz endet im Krankenhaus

Nach einer Schlägerei in Scharbeutz im Kreis Ostholstein ermittelt die Kriminalpolizei Eutin gegen drei junge Männer. Die 18, 20 und 22 Jahre alten Verdächtigen hatten laut Polizei in einer Kneipe einen Streit angezettelt. Danach kam es auf offener Straße zu einer Schlägerei. Dabei wurde ein 48-Jähriger so schwer verletzt, dass ihm im Krankenhaus ein Finger abgenommen werden musste. Die Hintergründe für den Streit sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Regen stoppt Getreideernte in SH

Das Regenwetter der vergangenen Wochen sorgt bei den Getreidebauern in Schleswig-Holstein für Probleme. Die Ernte ist deutlich ins Stocken geraten, teilte die Landwirtschaftskammer mit. Roggen, Weizen und auch der Raps sind so nass, dass die eigentlich reifen Pflanzen aktuell nicht gedroschen werden können. Zum einen sind die Erntemaschinen zum Teil nicht dazu in der Lage. Zum anderen ist eine maschinelle Trocknung sehr teuer und energieintensiv, erklärte der Kreisbauernverband Herzogtum Lauenburg. Die Landwirte gehen außerdem davon aus, dass die Qualität bei Weizen und Roggen in diesem Jahr nicht gut sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2023 | 16:30 Uhr