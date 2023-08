Stand: 01.08.2023 19:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg und Lübeck. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Lübeck vom 1. August 2023.

Bürgermeisterwahl in Lübeck: Grünen geben ihren Kandidaten bekannt

Am 5. November wählen die Lübecker einen neuen Bürgermeister für die Hansestadt. Die Grünen haben nun ihren Kandidaten bekannt gegeben: Dr. Axel Flasbarth wurde auf der Kreismitgliederversammlung mit 94 Prozent der Stimmen gewählt. Die Kernthemen von Flasbarth sind der Klimaschutz in der Stadt, der Radwegeausbau, bezahlbarer Wohnraum sowie die Unterversorgung der Betreuung in Kitas und Pflegeheimen. Neben Flasbarth kandieren bei der Wahl in Lübeck der amtierender Bürgermeister Jan Lindenau für die SPD sowie die Ostholsteiner CDU-Politikerin Melanie Puschaddel-Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Silobrand in Brunstorf gelöscht

Der Getreidesilo-Brand in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist gelöscht. Der Einsatz vor Ort geht nach Angaben der Feuerwehr allerdings weiter, denn das Feuer könnte jederzeit wieder aufflammen. Die noch verbliebenen Feuerwehrleute kontrollieren deshalb das Gebäude regelmäßig mit einer Wärmebildkamera und kühlen bei Bedarf mit Wasser. Stundenlang hatte der fast 40 Meter hohe Turm in Brunstorf Montagnachmittag in den oberen Stockwerken gebrannt. Am Mittwoch soll das Silo entleert werden. Der Brand in den mit Getreide gefüllten Silotürmen war am Montagmittag ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war es bei der Rapstrocknung zu einem Schwelbrand und zu einer Verpuffung gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 20:00 Uhr

Sereetz: Kripo ermittelt nach Brand in Bungalow

Nach einem Feuer in Sereetz (Kreis Ostholstein) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein 44-Jähriger Hausbewohner war am späten Montagabend schwer verletzt worden, als er versuchte, seinen brennenden Bungalow mit einem Gartenschlauch zu löschen. Außerdem musste ein 73 Jahre alter Nachbar laut Polizei reanimiert werden. Er hatte offenbar durch die Aufregung einen Herzinfarkt erlitten. Der Bungalow ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 12:00 Uhr

Handwerk macht auf Nachwuchsprobleme aufmerksam

Das Handwerk sucht dringend Nachwuchs. Darauf machen die Betriebe auch zum Ausbildungsstart am 1. August aufmerksam. Besonders gefragt seien zum Beispiel Elektriker, Mechatroniker und Installateure, um die Energiewende zu stemmen, erklärt Christian Maack von der Handwerkskammer Lübeck: "Mittlerweile ist auch in der letzten Ecke angekommen, dass es nicht mehr so wie früher ist, dass man sich aus einer Reihe von Bewerbern die Besten auswählen kann." Die Betriebe reagieren laut Maack auf diese Situation, zum Beispiel durch die Unterstützung bei der Finanzierung eines Führerscheins. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

