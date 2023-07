Stand: 31.07.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ausbildungsstart: Tausende Stellen unbesetzt

IHK und Handwerkskammern in Schleswig-Holstein werben um Ausbildungen nach der Schule. Denn die Betriebe im Land suchen händeringend Nachwuchs. Zum heutigen Ausbildungsstart sind landesweit Tausende Lehrstellen unbesetzt. In vielen Berufsfeldern haben Schulabsolventen aktuell gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz - insbesondere im Handwerk, zum Beispiel für Sanitär, Heizung, aber auch in Bäckereien und Fleischereien. Allein in den Lehrstellenbörsen der beiden Handwerkskammern Lübeck und Flensburg sind derzeit noch mehr als 1.000 freie Ausbildungsplätze zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 11:00 Uhr

Lübeck: Letztes Wrackteil von Trave-Kutter wird geborgen

Seit knapp zwei Monaten wird in der Trave in Lübeck ein versunkenes Handels-Schiff geborgen. Die Aktion kommt gut voran. Heute soll das letzte Wrackteil - ein rund fünf Meter langes Ruderblatt - aus dem Wasser gehoben werden. Außerdem befinden sich noch 70 Fässer der ehemaligen Ladung in der Fahrrinne, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Bergung hat den Angaben zufolge rund zwei Millionen Euro gekostet. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Travemünder Woche: gemischte Bilanz

Die geplante Neuaufstellung der 134. Travemünder Woche ist dem Veranstalter zufolge teilweise gelungen. Während auf dem Wasser die Regatten ohne große Ausfälle verliefen, sorgte das wechselhafte Wetter an Land für weniger Gäste: Die erhofften 500.000 Besucher blieben aus. Die Polizei hatte weniger Einsätze als in der Vor-Corona-Zeit. Der Lübecker Yacht-Club war zufrieden, da weit mehr als 80 Prozent der geplanten Regatten aller internationalen Meisterschaften durchgeführt werden konnten. Lediglich einen zuverlässigeren Fährbetrieb an der Nordfähre hätte sich Travemünder Woche-Geschäftsführer Frank Schärffe gewünscht. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Ratzeburger See im Rennen um beliebtesten See Schleswig-Holsteins

Zum dritten Mal in Folge ist der Ratzeburger See im Kreis Herzogtum Lauenburg im Rennen um den beliebtesten See Schleswig-Holsteins. Nach 2021 und 2022 könne der See damit auch in diesem Jahr als Landessieger hervorgehen. Bis zum 1. September kann beim sogenannten Voting "Dein Lieblingsee" dafür im Netz abgestimmt werden, so Stadtmarketingkoordinatorin Katrin Jester. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.07.2023 | 11:00 Uhr