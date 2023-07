Stand: 26.07.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Rotspon-Regatta in Lübeck: Lindenau gegen Günther

Auf der Travemünder Woche segeln heute wieder zwei prominente Politiker gegeneinander. Bei der traditionellen Rotspon-Regatta wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) herausgefordert. Lindenau hat bereits drei Rotspon-Regatten bestritten - für Günther ist es das erste Mal. Der CDU-Politiker hoffe daher auf Anfängerglück. Dem Gewinner winkt eine Sechs-Liter-Flasche Lübecker Rotspons. Das Rennen soll an den Ursprung der Travemünder Woche 1889 erinnern, als zwei Hamburger Kaufleute vor Travemünde um eine Flasche Rotwein segelten. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Nach Starkregen in Lübeck: Stadt will Sensoren einsetzen

Um ein Starkregen-Frühwarnsystem zu verbessern will die Stadt Lübeck 50 Niederschlagsensoren an Straßenlaternen montieren. Diese arbeiten laut einem Ingenieursbüro mit Infrarotlicht und messen die Regenmenge in Echtzeit. Drei Jahre lang werden Daten gesammelt. Zusammen mit anderen Wetterbeobachtungen soll die Methode, mit der Starkregen vorhergesagt werden kann, in Zukunft präziser werden. Das Projekt trägt den Namen "heavyRAIN" und wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Neben Lübeck nehmen daran auch die Städte Bochum, Hagen und Lüdenscheid teil. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Starkregen macht Großsporthalle unbenutzbar

Der Starkregen vor zwei Tagen hat die Großsporthalle am Rensefelder Weg in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) zunächst unbenutzbar gemacht. Das Wasser kam über die Notausgänge und stand dort in den Treppenschächten. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen und war mit Nasssaugern im Einsatz. Aktuell stehen Bautrockner in der nun gesperrten Halle. In den nächsten Wochen wird dort erstmal kein Sport möglich sein. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen von Graffiti-Sprühern in Lübeck

Im Hochschulstadtteil von Lübeck sind Gebäude, Verkehrszeichen, Gehwege und Stromkästen mit insgesamt mehr als 20 Graffiti besprüht worden. Laut Polizei fand die Tat in der in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei mehrere Verdächtige in der Nähe des Campus entdecken. Diese flüchteten beim Eintreffen der Beamten. Eine 20-Jährige wurde gestellt. Von den anderen mutmaßlichen Tätern fehlt noch jede Spur. Wer mehr weiß, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

