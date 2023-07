Stand: 24.07.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schiedsrichterin aus Bad Schwartau ist "Schiedsrichterin des Jahres"

Mirka Derlin vom TSV Dahme ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 38-Jährige aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) beendete ihre aktive Laufbahn zum Ende der Saison 2022/23 und wurde nun als "Schiedsrichterin des Jahres" ausgezeichnet. Sie selbst sagte, sie sei "einfach nur überwältigt und super stolz". Die Auszeichnung bedeute ihr sehr viel, so Derlin. Einen schöneren Abschluss habe sie sich nicht vorstellen können. Derlin pfiff seit 2010 insgesamt 94 Spiele der Frauen-Bundesliga und das DFB-Pokalfinale. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Jan Lindenau kandidiert erneut als Lübecker Bürgermeister

Am Wochenende hat der amtierende Lübecker Bürgermeister, Jan Lindenau (SPD), seiner Kreis Partei einen engagierten und kreativen Wahlkampf versprochen. Der Amtsinhaber wurde von seiner Partei mit 95 Prozent der abgegebenen 78 Stimmen zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 5. November nominiert. Lindenau versprach weitere Investitionen in Lübecks Infrastruktur, Schulen und Digitalisierung. Zuvor hatte schon die CDU die Kommunalpolitikerin Melanie Puschaddel-Freitag aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Travemünder Woche begonnen

Am Freitag wurde die Travemünder Woche eröffnet, trotz des durchwachsenen Wetters freuen sich die Veranstalter bereits jetzt über gute Besucherzahlen. Pressesprecher Ralf Abratis sagte: "Gut ausgestattet mit Regenschirm und Regenjacke ging es, angesichts des Wetters muss man es etwas relativieren." Mit einem Blick auf die Wettervorhersage schaut Abratis optimistisch auf die nächsten Tage, da es Winde gebe: "Das ist auch unser Hauptanliegen, das die Seglerinnen und Segler hier gute Wettbewerbe kriegen. Wir haben die Weltmeisterschaften, die in den kommenden Tagen starten, und dafür sieht es sehr gut aus." | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

