Stand: 20.07.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Neustadt: Mann zeigt Zivilcourage und wird schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann wollte Mittwochnacht im Bereich des Hafens in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) einer jungen Frau helfen, die von einem Unbekannten angegriffen worden war. Dabei wurde er nach Polizeiangaben mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter und auch der Verletzte zuvor mit der 23-jährigen Frau in einem Bus waren. Deswegen bittet die Polizei darum, dass sich alle Personen melden, die am Dienstag um 23:12 Uhr im Bus vom ZOB in Lübeck in Richtung Neustadt in Holstein unterwegs waren. Der Tatverdächtige wird demnach wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, 25 bis 35 Jahre alt, dunkle Haare, Bart, südländischer Typ. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Unfall auf der A1: Rettungswagen und Lkw kollidiert

Auf der A1 zwischen Lensahn und Oldenburg (beide Kreis Ostholstein) sind am Mittwochnachmittag ein Rettungswagen und ein Lkw zusammengestoßen. Laut Polizei wurden bei der Kollision drei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn musste in Richtung Fehmarn für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf rund drei Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Ratzeburg: Bundespolizei sucht Auszubildende

Nicht nur das Handwerk, auch die Bundespolizei hat Nachwuchsprobleme. In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) findet darum derzeit die sogenannte "Panther Challenge" statt. Bei dieser können rund 100 Schülerinnen und Schüler drei Tage lang erleben, was es heißt, bei der Bundespolizei zu arbeiten. Sie durchlaufen zahlreiche Sport-Stationen und absolvieren ein Trainingsprogramm, das sie auf eine Bewerbung vorbereiten soll. Dazu gehört laut Ausbildungsberater Paul Krassmann unter anderem ein Diktat, ein sogenannter Cooper-Test, ein Pendellauf und ein Hindernisparcours. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

