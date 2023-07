Stand: 18.07.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Feuerquallen in der Lübecker Bucht unterwegs

In Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Niendorf (alle Kreis Ostholstein) sind Feuerquallen unterwegs, berichtet die dortige DLRG-Wache. Auflandiger Wind sorgt dafür, dass Quallenfelder in die Bucht gedrückt werden. Allein in Timmendorfer Strand gab es am vergangenen Wochenende demnach 40 Verletzte. Feuerquallen sorgen bei Berührungen für starke Hautreizungen, brennende Schmerzen und rote Striemen. Zu erkennen sind sie an einem farblichen Stich. Die Tiere sind etwa tellergroß mit einem gelbbraunen Schirm, der unter Wasser rötlich wirkt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:00 Uhr

Lübeck: Wenig Frauen arbeiten in Top-Positionen im Management

Nur eine von fünf Top-Positionen im Management öffentlicher Unternehmen ist im April 2023 bundesweit von einer Frau besetzt gewesen. Lübeck steht nach Angaben des Frauenbüros im Vergleich mit einer Quote von acht Prozent noch schlechter da. Im Vergleich mit bundesweit 69 Städten liegt die Hansestadt damit abgeschlagen auf Platz 58. Das ist das Ergebnis der sogenannten FIT-Studie der Universität Friedrichshafen. Landesweit liegt nur Norderstedt (Kreis Segeberg) mit 23,5 Prozent der Frauen oberhalb des bundesweiten Schnitts. Schleswig-Holstein erreicht mit gut 14 Prozent im Ländervergleich den viertletzten Platz. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Einsatzkräfte bergen tote Person aus Lütauer See

Die Feuerwehr ist Montagabend in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Großeinsatz ausgerückt: 50 Einsatzkräfte wurden zum Lütauer See gerufen. Laut Rettungsleitstelle befand sich dort eine Person im Wasser. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Näheres ist noch nicht bekannt, die Leiche soll jetzt obduziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Programm der Travemünder Woche wird vorgestellt

"Welt ahoi" - heißt in diesem Jahr das Motto der Travemünder Woche: Am kommenden Freitag geht sie los. An den Start gehen nach Angaben der Verantwortlichen 30 Nationen mit 600 Booten und etwa 1.400 Seglern. Neben dem Segelsportevent findet eines der größten Volksfeste im Norden statt. Erwartet werden dazu mehr als eine halbe Million Gäste. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Lübecker Fußballer mit Testspielen in Ligavorbereitung

Nach dem 5:1-Erfolg im Landespokal-Achtelfinale beim TSB Flensburg geht es für den 1. FC Phönix Lübeck weiter in der Regionalliga-Vorbereitung: Am Dienstag um 19 Uhr wird in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gegen den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf getestet. Die Lauenburger sind in der Vorbereitung noch ungeschlagen. Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat am Wochenende gegen den dänischen Zweitligisten Aalborg getestet und deutlich mit 1:4 verloren. Am Samstag steht für den VfB das Achtelfinale im Landespokal an - um 15 Uhr sind sie zu Gast in Eutin (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

