Stand: 14.07.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nordtangente in Lübeck wird zum Nadelöhr

Autofahrerinnen und Autofahrer in Lübeck müssen sich auf große Behinderungen auf der Nordtangente einstellen. Nach Angaben der Stadt werden die Karlstraßenbrücke, die Einsiedelstraße und der Belag der Eric-Warburg-Brücke saniert. Am Montag wird die Baustelle eingerichtet. Größere Behinderungen wird es laut Stadt dann noch nicht geben. Das wird sich allerdings genau eine Woche später ändern: Dann wird mit der Sanierung der Karlstraßenbrücke und der Eric-Warburg-Brücke begonnen. Die Arbeiten sollen etwa vier Wochen dauern. In dieser Zeit geht es nur abwechselnd einspurig über die Brücke. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Bürgerinitiative gegen Baupläne am Fischerdorf Gothmund

Im Fischerdorf Gothmund zwischen Lübeck und Travemünde kämpfen Anwohnerinnen und Anwohner gegen Baupläne: Auf der anderen Flussseite der Trave soll der sogenannte Lehmannkai ausgebaut werden. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die Unterschriften sammelt. Die Befürchtung der Gothmunderinnen und Gothmund: Das Idyll der 500 Jahre alten Fischersiedlung könnte zerstört werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Ticketverkauf beim VfB Lübeck für Liga und DFB-Pokal startet

Von heute an gibt es bei Drittligist VfB Lübeck Tickets für die kommenden Spiele zu kaufen. Mitglieder und Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer können seit 10 Uhr Karten für die Partie gegen den SV Sandhausen erwerben. Wie der DFB gestern mitteilte, steigt die Partie am 5. August um 14 Uhr im Stadion an der Lohmühle. Am 14. August steht zudem die erste Runde im DFB-Pokal an - der VfB empfängt Bundesligist Hoffenheim. Der offene Verkauf beginnt am 21. Juli 2023. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Heiligenhafen lockt mit Hafenfesttagen

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) starten heute die Hafenfesttage. Bis zum 23. Juli erwartet die Stadt nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Neben Livemusik auf drei Bühnen sind auch Ausstellungen im Kunsthandwerk, Kutterfahrten und ein Feuerwerk geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.07.2023 | 08:30 Uhr