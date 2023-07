Stand: 13.07.2023 10:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei fahndet nach flüchtigem Motorradfahrer

Nach einem Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg sucht die Polizei einen flüchtigen Motorradfahrer. Er hatte Dienstagnachmittag mit seiner Fahrweise für Aufsehen gesorgt und offenbar auch einen Unfall provoziert. Kurz vor 16 Uhr war der Biker zwischen Schmilau und Ratzeburg (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) unterwegs. Er überholte immer wieder verbotenerweise Autos und scherte knapp vor ihnen wieder ein. Der Fahrer eines Transporters musste deshalb stark abbremsen, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den 39-Jährigen im Transporter zu kümmern; er wurde glücklicherweise bei dem Unfall nicht verletzt. Der Biker hatte einen schwarzen Helm auf und trug schwarze Kleidung mit einer grauen Weste darüber. Das Motorrad soll auch schwarz gewesen sein, vermutlich eine Art Chopper. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ratzeburg zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

Neue Präsidentin für die Uni Lübeck

Die Uni Lübeck bekommt eine neue Präsidentin. Prof. Dr. Tiziana Margaria ist am Abend mit 13 zu 11 Stimmen vom Akademischen Senat gewählt worden. Das teilte die Uni mit. Die gebürtige Italienerin folgt auf die amtierende Präsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach und tritt den Job im Januar kommenden Jahres an - und das für sechs Jahre. Es ist das erste Mal, dass bei der Wahl nur Uni-externe Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl standen. Die neue Präsidentin ist Informatikerin und Software-Ingenieurin. Sie plant, künftig mehr internationale Kooperationen einzugehen. Aktuell arbeitet Margaria noch an einer Universität in Irland. Dort forscht sie schwerpunktmäßig in den Bereichen Softwaredesign und Cybersicherheit. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

ADAC warnt vor vollen Straßen zum Ferienbeginn

In zahlreichen Bundesländern starten in den kommenden Tagen die Ferien. Das wird in den schleswig-holsteinischen Urlaubsregionen erneut für volle Straßen sorgen, insbesondere Richtung Ostsee. Teilweise dürfte es nur im Schritttempo vorangehen, warnt der ADAC. Die meisten Autos seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Vor allem rund um Hamburg und auf der A1 Richtung Lübeck wird es voll werden. Der ADAC rät denjenigen, die flexibel sind, alternative Reiserouten zu planen oder auf andere Wochentage auszuweichen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

