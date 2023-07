Stand: 12.07.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1-Ausfahrt Eutin bis mittags gesperrt

Auf der A1 ist heute von 9 Uhr bis 12.30 Uhr die Ausfahrt Eutin gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH Markierungsarbeiten. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Scharbeutz.

Blitzeinschläge im Kreis Ostholstein

Mehrere Blitzeinschläge in Häuser haben die Rettungskräfte in der Nacht zum Mittwoch beschäftigt. In Ahrensbök und Oldenburg im Kreis Ostholstein meldet die Leitstelle Einschläge in mehrere Gebäude - hier wurde jeweils die Elektrik von zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Unabhängige Gruppe fordert klimaneutrales Lübeck bis 2035

Lübeck soll bis 2035 klimaneutral werden - das fordert die parteiunabhängige Gruppe Klimaentscheid Lübeck. Mit Unterschriftenaktionen sammelt die Gruppe seit Monaten Stimmen für ein Bürgerbegehren. Damit setze sie sich für ein Umdenken in der Politik ein, erklärt Gesa Hollaender vom Klimaentscheid. Man fordere die Verankerung von Klimaneutralität bis 2035 im städtischen Masterplan Klimaschutz in Lübeck. Dabei gehe es um die Stromversorgung, Wärme, die Bereitstellung von Kraftstoffen und um das Thema Verkehr. Gesammelt hat die Initiative bisher fast 9.500 Unterschriften - gebraucht werden etwas mehr als 8.000 gültige Unterschriften. Ziel der Gruppe sind jedoch mehr als 10.000.

