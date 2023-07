Stand: 05.07.2023 09:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sturmtief "Poly": Unwetterwarnung für Ostholstein

Wegen des Sturmtiefs, das heute über Norddeutschland hinweg fegen wird, hat der Deutsche Wetterdienst auch für Ostholstein eine Unwetterwarnung herausgegeben. Sie gilt bereits seit 10 Uhr. Ab 14 Uhr rechnen die Experten zudem mit Orkanböen. Erwartet werden in Ostholstein teilweise Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Kilometer pro Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Borkenkäfer: Hamwarde muss 150 Fichten fällen

In einigen Wäldern in Schleswig-Holstein haben die Förster wieder verstärkt mit Borkenkäfern zu kämpfen, vor allem im Süden und Südosten des Landes. Und zwar besonders dort, wo noch relativ viele Fichten stehen. In Hamwarde bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) müssen deshalb 150 Fichten gefällt und abtransportiert werden. Durch die Trockenheit fehle den Bäumen die Energie, sich gegen den Schädling zu wehren, so die Landesforsten. Langfristig helfe gegen Trockenheit und Schädlingsbefall nur der Umbau der Wälder zu widerstandsfähigeren Mischwäldern. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Festakt zum Ruhestand für Ostholsteins Landrat Sager

Mehr als 20 Jahre lang hat Reinhard Sager (CDU) als Landrat die Geschicke der Kreisverwaltung in Ostholstein geleitet. Am Dienstagnachmittag wurde er mit einem Festakt im Kreishaus in Eutin offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nahm daran teil. Sagers Nachfolger ist CDU-Politiker Timo Gaarz. Er war zehn Jahre lang stellvertretender Landrat. Der 45-Jährige wurde schon im Mai als neuer Landrat vereidigt. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2023 | 08:30 Uhr