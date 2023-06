Stand: 29.06.2023 10:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lauenburger Elbbrücke ab Montag gesperrt

Die Elbbrücke in Lauenburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in der Region - vor allem für Pendlerinnen und Pendler. Von kommenden Montag an wird sie allerdings für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Bis Ende September müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen, vor allem über Geesthacht. Bei einer Infoveranstaltung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wurde jetzt über eine mögliche neue Elbquerung dikutiert. Unter anderem stehen ein Tunnel und eine neue Brücke im Osten der Stadt zur Debatte. Eine Entscheidung soll frühestens kommendes Jahr fallen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Schienennetz wird weiter ausgebaut

Das Schienennetz in der Region soll fit für die Zukunft gemacht werden. Das hat das Verkehrsministerium mitgeteilt. Dazu zähle unter anderem der Gleisanschluss in Geesthacht, sagte Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) "Wir wollen die Anbindung nach Hamburg sicherstellen - in einem ersten Schritt zwischen Geesthacht und Bergedorf." Dazu sollen jetzt die Vorplanungen starten. Von der Heide kündigte außerdem an, dass zum Fahrplanwechsel 2024 gerade in Randzeiten mehr Züge unterwegs sein sollen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

A1-Sperrung in Nacht zu Freitag

Die A1 in Ostholstein ist in Richtung Fehmarn zwischen Sereetz und Ratekau in der Baustelle auf nur noch eine Spur verengt worden. Grund sind erhebliche Fahrbahnschäden, teilte die Autobahn GmbH mit. Von 20 Uhr an bis morgen früh um 5 Uhr wird die A1 Richtung Norden dort komplett gesperrt, um die Schäden zu reparieren. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Drittligist VfB Lübeck startet in die neue Saison

Der VfB Lübeck ist mit großer Vorfreude in die Fußball-Saison gestartet. Etwas mehr als fünf Wochen hat Trainer Lukas Pfeiffer nun Zeit, um sein Team auf die Umstellung von der Regionalliga auf die 3. Liga vorzubereiten. Rund 800 Zuschauer kamen zum ersten Training ins Stadion an der Lohmühle. Der Club hat insgesamt neun neue Spieler. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2023 | 08:30 Uhr